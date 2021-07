5.000 toeschouwers per dag mogen de DTM-races op Circuit Zolder bijwonen

"Twee jaar geleden keerde de DTM na jaren onderbreking terug naar Circuit Zolder. Toen was het hier een open huis, vorig jaar moesten de races helaas achter gesloten deuren plaatsvinden door corona. Dit jaar mogen we in augustus 5.000 toeschouwers per dag toelaten. We gaan dat doen in 'bubbels' van 400, wat niet moeilijk is op zo'n groot terrein als het onze, 72 ha. 't Zal één van de eerste grote evenementen zijn in Limburg. We kijken er uit om weer op een behoorlijke schaal te kunnen organiseren en zijn vooral blij voor de autosportliefhebbers", legt directeur Harry Steegmans van Circuit Zolder uit.