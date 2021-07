8,5 miljoen euro voor renovatie van jeugddomein De Hoge Rielen in Kasterlee

De bedoeling is om de infrastructuur te moderniseren. “We gaan de gebouwen heel goed isoleren. De meerderheid van de gebouwen die we aanpakken, heeft ook nog een dak in asbest. Dat moet dus ook veranderen. We zullen daarnaast zorgen dat de gebouwen energiezuinig zijn, zodat we een infrastructuur krijgen die klaar is voor de 21 ste eeuw.”

In totaal trekt de Vlaamse regering 30 miljoen euro uit om de infrastructuur van de jeugdsector te moderniseren. Het investeringsplan is deel van de relancemaatregel Vlaamse Veerkracht. “Hiermee kunnen we het verschil maken voor veel organisaties”, zegt Vlaams Parlementslid Tinne Rombouts (CD&V). “Het is een erkennen van het jeugdwerk. Met deze middelen kunnen ze al dan niet samen met hun lokale overheid een aantal problemen oplossen of nieuwe speelruimte creëren.”