Beste ouders, het succes van jeugdkampen zonder corona ligt ook bij u

En beste ouders, de grootste verantwoordelijkheid voor een succesvolle jeugdwerkzomer ligt bij u. Als na uw gezinstrip naar Griekenland of Portugal, gevraagd wordt om u te laten testen en als gezin in quarantaine te gaan, doe dat dan. Stuur uw kind of tiener in dat geval niet naar een jeugdactiviteit of -kamp terwijl jullie hoog risico contact zijn.

Daarmee brengt u vele andere kampen in gevaar en het geluk en spelplezier van honderden kinderen en jongeren. De eerste twee dagen van de zomer hebben helaas al duidelijk gemaakt dat dat de achilleshiel wordt van onze zomer: ouders die al dan niet hun voeten vegen aan quarantaineregels voor hun kroost. Uw kind is niet gevaccineerd, alle andere -16-jarigen ook niet, en de 16-18-jarigen zijn ook pas volledig gevaccineerd tegen midden-eind augustus. We zijn nog niet van dit virus af.



Jongeren gingen een volledig schooljaar met mondmasker naar school, hadden online lessen, nauwelijks georganiseerde vrijetijdsmogelijkheden. Eén van de belangrijkste zaken die hen deze zomer ademruimte geeft, is op kamp, speelplein, naar het jeugdhuis of cultuureducatief aanbod gaan.