Axel Daeseleire stelt lichtkunstwerken voor in MAS in Antwerpen: "Letterlijk licht aan het einde van de tunnel"

In het MAS in Antwerpen opent vanavond een tentoonstelling van acteur Axel Daeseleire, samen met de Oostenrijkse kunstenaar Adalbert Gans. Met de zeven kunstwerken wil Daeseleire een hoopvolle boodschap verspreiden. "We komen uit een heel donkere coronaperiode en we willen nu licht en hoop brengen na de ellende die we gekend hebben", vertelt hij op Radio 2 Antwerpen.