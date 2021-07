Steve Bakelmans doorverwezen naar assisen voor moord op en verkrachting van Julie Van Espen

De 23-jarige Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019 nadat ze thuis in Schilde met de fiets was vertrokken richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar daar kwam ze nooit aan.

Er werden al snel verschillende zoekacties georganiseerd, voornamelijk rond het Albertkanaal in Merksem, waar signaal van haar telefoon voor het laatst was opgevangen. Een dag na de verdwijning leverde dat de vondst op van bebloede kledij en een fietsmand. Nog een dag later werd ook het lichaam van Julie teruggevonden, in het kanaal zelf.

Het onderzoek dat meteen na de verdwijning van start ging, bracht aan het licht dat een man op camerabeelden in de omgeving te zien was die de fietsmand in zijn handen hield. De man werd geïdentificeerd als Steve Bakelmans. Hij werd op 6 mei gearresteerd en bekende al snel dat hij Julie had gedood, omdat ze zich hevig had verzet toen hij haar wilde verkrachten.