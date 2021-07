Bekende reus met één oog langs E17 in Waregem verdwijnt

De reus in Waregem is misschien het meest bekend in zijn pure, naakte vorm. Daar kwam de voorbije jaren ook wel wat kritiek op. Maar hij kreeg ook vaak een tenue aangemeten: "Het is begonnen met een tijgerslip. Die werd gemaakt door een naaister in Harelbeke en haar huis lag toen vol met stof. Later werd die slip wel gestolen. Daarna is een Boratslip gekomen maar die was eerst te klein waardoor het textiel in het achterwerk van de reus trok", vertelt Hervé Missiaen nog. De cycloop kreeg ook nog een kerstmanpak en een Rode Duivelsshirt. Op dit moment draagt hij een scheidsrechtertenue met de tekst "respect" op als eerbetoon voor de zorg.