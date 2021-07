11.11.11: "België moet met hervestigingsprogramma drie keer meer vluchtelingen opnemen"

Flor Didden, expert migratie van 11.11.11 lichtte vanmorgen het hervestigingsprogramma toe in "De ochtend". "Vluchtelingen die zich in buurlanden van conflictsituaties bevinden, krijgen onvoldoende bescherming. Om die bescherming te vinden, komen de vluchtelingen met het hervestigingsprogramma naar hier. Het programma is voor veel vluchtelingen een nooduitgang. "