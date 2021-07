"Belgische arbeidsmarkt is ontsnapt aan grote drama’s, kwetsbare groepen extra getroffen door coronacrisis"

Maar Vanackere had dus ook slecht nieuws te melden over de Belgische arbeidsmarkt. Dat zien we als we naar de cijfers van het aantal langdurig werklozen kijken. Ten opzichte van het gemiddelde van 2019 was het aantal niet-werkende werklozen die sinds zes tot twaalf maanden werkloos waren, in mei 2021 met 5.000 personen opgelopen; de NWWZ die minimaal een jaar werkloos waren, met 13.000.

“Veel heeft te maken met het feit dat mensen die voor de crisis werkloos waren minder kansen hebben gehad om terug aan te haken in de arbeidsmarkt. De lockdowns hebben veel zaken onmogelijk gemaakt”, legt Steven Vanackere uit. “Veel kwetsbare groepen hebben bijvoorbeeld moeite met digitale applicaties die werden gebruikt en hebben eigenlijk afgehaakt. Hen zullen we weer in gang moeten steken. Dat heeft tot gevolg dat de kwetsbare groepen extra risico lopen om in de langdurige werkloosheid te komen.”