Aantal advocaten en journalisten met bescherming verdubbeld, criminoloog: "Geweld en bedreigingen nemen toe" 

"De afgelopen twintig jaar is de georganiseerde misdaad complexer, grootschaliger meer grensoverschrijdend en ook gewelddadiger geworden", legt hij uit. Ook journalisten zijn nu vaak het mikpunt, zegt hij, maar in Nederland is de situatie ernstiger. "In de jaren 80 werd alles nog mondeling uitgevochten met rechtszaken. De voorbije jaren hebben we een kentering gezien, zo ernstig dat journalisten zelfs alleen met zware beveiliging nog hun werk konden doen. Iemand neerschieten is weer een stap verder", aldus Fijnaut over de aanslag op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries.