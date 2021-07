Bewoners probleemappartementen Sint-Truiden moeten vrijdag middernacht uit hun appartement

De bewoners van de door houtrot aangetaste appartementen in Sint-Truiden moeten tegen uiterlijk vrijdag middernacht hun appartement verlaten hebben. Hun meubilair mag momenteel blijven staan. “Na de vergadering van maandagavond is er nog een bezoek en schrijven geweest van de burgemeester waar hij nog bijkomende informatie heeft gegeven die even voor verwarring heeft gezorgd”, zo vertelt syndicus Pascal Pierco. “Het stadsbestuur heeft nu één firma aangesteld die instaat voor een gecoördineerde verhuis. Die firma zal afspraken maken met de betrokken bewoners. Maar tot op heden is daar nog niet veel van geweten.”

