Verenigde Staten eind augustus weg uit Afghanistan, president Biden: "We deden wat we moesten doen: terroristen pakken"

Zijn (militaire) adviseurs hadden de president naar eigen zeggen aangeraden om zo snel mogelijk te vertrekken, eens de beslissing is genomen, omdat anders de nog in Afghanistan gestationneerde troepen extra gevaar zouden kunnen lopen. "In deze context betekent snelheid veiligheid." Biden zei blij te zijn dat geen enkele Amerikaanse militair is omgekomen sinds hij de beslissing heeft bekendgemaakt. "Het op een andere manier doen, zou ons personeel zeker in gevaar hebben gebracht. Voor mij is dat onaanvaardbaar."

Volgens Biden hebben de Amerikanen hun doel bereikt in Afghanistan: de terroristen pakken die achter de aanslagen van 11 september 2001 zaten en in het bijzonder Osama bin Laden, de voormalige leider van het terreurnetwerk Al Qaeda en het brein achter de aanslagen. "En we hebben de dreiging doen afnemen van een Afghanistan als basis van waaruit aanslagen op ons land uitgevoerd zouden kunnen worden."

"We zijn niet naar Afghanistan gegaan om het land op te bouwen", zei Biden. "Het is het recht en de verantwoordelijkheid van het Afghaanse volk alleen om over hun toekomst te beslissen en hoe ze hun land willen besturen." De VS heeft de voorbije 20 jaar voldoende Afghaans personeel opgeleid om die opdracht uit te voeren, voegde hij eraan toe.