Boechout wil geveltuintjes aanleggen: "We willen groenere en fleurigere straten" 

Tegeltuintjes bestaan al langer in Boechout, maar inwoners moesten dat dan zelf financieren en installeren. “Bij dit project zullen we als gemeente de planten en plantgaten voorzien in die twee straten”, zegt Swaegers. “Op die manier willen we een groenere en fleurigere buurt creëren. Hopelijk inspireert het voorbijgangers om dat ook te doen." De bewoners moeten wel zelf instaan voor het onderhoud van de plant.

Op andere plaatsen in Boechout zullen de bewoners voorlopig geen hulp krijgen van de gemeente om een geveltuintje aan te leggen. “We doen dat in die twee centrumstraten wel, omdat die heraangelegd worden”, zegt Swaegers. “We kunnen dus makkelijk aan de aannemers vragen om bij de mensen die zo’n tuintje wensen twee tegels niet te leggen en voldoende aarde te voorzien.”

Al wil de schepen het aanleggen van geveltuintjes wel blijven stimuleren. De bewoners van de Dr. Theo Tutsstraat en de Jan Frans Willemsstraat kunnen morgen in het gemeentehuis een infoavond over geveltuintjes volgen. In het najaar organiseert Boechout nog een algemeen infomoment voor alle Boechoutenaren en Vremdenaren.