Britse stafchef Nick Carter waarschuwt voor terugkeer naar burgeroorlog in Afghanistan als buitenlandse troepen weg zijn

De situatie in Afghanistan kan gevolgen hebben die veel verder reiken dan het land. Wellicht zal de stroom van Afghaanse vluchtelingen aanzwellen. Anderzijds kan een machtsvacuüm in Afghanistan ook de stabiliteit van andere landen in de regio aantasten. Vooral Tadzjikistan -waar in de jaren 90 een bloedige burgeroorlog woedde tussen het huidige (post-sovjet-) regime en islamitische rebellen, vreest daarvoor. Rusland -dat troepen heeft in de voormalige Sovjetrepubliek Tadzjikistan- belooft dan weer om de grens te beveiligen.