Kanaalbrug op E314 in Heusden-Zolder vanaf morgenochtend volledig open

Eind 2019 werd het noordelijke deel van de kanaalbrug, in de richting van Leuven, in gebruik genomen. Morgen is het zuidelijke deel, in de richting van Genk, aan de beurt. De stalen boogbrug, die dienst deed als tijdelijke brug over het kanaal, zal na de zomer waarschijnlijk verhuizen naar de Westlaan in Heusden-Zolder. Want daar wordt de oude brug dan afgebroken.