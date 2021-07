Brusselse huurcommissie moet woekerprijzen aanpakken

De commissie zal uitzoeken of een huurprijs overdreven hoog is en kan bemiddelen tussen huurder en verhuurder om de prijs aan te passen. “Iedereen kan een beroep doen op de commissie en dat moet vooral de meest kwetsbaren helpen”, zegt Brussels parlementslid Arnaud Verstraete (Groen) die het voorstel indiende. “We zien dat er in Brussel zeker zo’n 30.000 woningen zijn waarbij er waarschijnlijk sprake is van woekerprijzen en die zien we vooral in het onderste segment van de huurmarkt te vinden. We spreken van een woekerhuurprijs als de prijs 20% hoger ligt dat die van een vergelijkbare woning.”