Campagne moet mensen warm maken voor een job in de kusthoreca

POM West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen lanceren bij de start van de zomervakantie de campagne ‘Hoera, horeca aan zee’ om het werken in de horeca aan de kust in de spotlights te zetten. Nu het zomerseizoen op volle toeren begint te draaien, willen ze horecazaken steunen in hun zoektocht naar personeel.

In de regio’s Oostende-Westhoek en Brugge had de VDAB eind mei alleen al 689 vacatures in de horeca en het toerisme. Dat is bijna 12% van alle vacatures in die regio's. Yves van Moorter, voorzitter van Horeca West-Vlaanderen: "Tijdens de sluiting van de horeca zijn heel wat medewerkers noodgedwongen op zoek gegaan naar ander werk. In supermarkten en winkels bijvoorbeeld. In die jobs zijn ze veel meer thuis in de weekends. Natuurlijk is dat bij ons niet zo. In de horeca is het ieder weekend feest. Laat ons hopen dat ze de weg terugvinden."