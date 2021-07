Deel van personeel bij Volvo Cars Gent legt werk neer uit onvrede met nieuwe uurroosters

Bij autobouwer Volvo Car in Gent is vanmiddag een deel van het personeel niet aan de slag gegaan. Ook de ochtendploeg had het werk vanmorgen al neergelegd. De werknemers van Volvo Car zijn niet tevreden over de nieuwe uurroosters. Die veranderen vanaf het voorjaar, en treffen zo'n 6.000 van de 6.500 werknemers.