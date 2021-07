Minister Demir erkent fouten bij opvolging PFOS-lozingen 3M: "Dit is niet hoe inspectiediensten moeten werken"

"Dat is schrikken, ja, uiteraard is dat is niet hoe Vlaamse inspectiediensten moeten werken", reageert minister Demir in "De ochtend". "Ik heb begrepen dat de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) en de verschillende inspectiediensten hier wel mee bezig waren, maar dat ze niet goed van elkaar op de hoogte waren."

"De inspectiediensten werken te veel naast elkaar. Men moet op de hoogte zijn van elkaar. Want nu is het te zot voor woorden, dat krijg je niet uitgelegd. Daarom dat we nu werk maken van één Vlaams sanctieregister, zodat de diensten van elkaar weten wat er al is gebeurd en welke sanctie al is opgelegd."