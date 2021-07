Dierenrechtenactivisten protesteren tegen uitbreiding van slachthuis in Tielt

Aan het provinciehuis in Brugge hebben een 100-tal dierenrechtenactivisten geprotesteerd tegen de uitbreiding van het slachthuis in Tielt. Het slachthuis kan dan bijna dubbel zo veel varkens te slachten: van 1,5 miljoen per jaar, naar 2,4 per jaar. Dierenrechtenorganisaties GAIA en Animal Rights vinden dat niet kunnen, te meer omdat het slachtuis eerder al in opspraak kwam na beelden waarop te zien was dat de varkens niet goed behandeld werden.