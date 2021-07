Directeur UZ Brussel staat minister Vandenbroucke bij: "Maak vaccinatiegraad per ziekenhuis bekend"

In Brussel zijn 49% van de zorgkundigen gevaccineerd. Een pak lager dan in Vlaanderen waar dat cijfer op 77% staat. Toch scoort het UZ Brussel zelf erg goed. "Bij ons is 98% gevaccineerd van het personeel. Dat is heel veel, maar is zeker niet vanzelf gekomen. We hebben heel veel informatiecampagnes georganiseerd, personeel kon vragen stellen, de infectiologen stonden altijd klaar voor mensen die nog twijfelden. En we hebben ze ook bedankt om zich te laten vaccineren, ze kregen een kunstwerkje cadeau. We hebben daar een positief verhaal van gemaakt, en dat werkt."

Een verplichte vaccinatie wil minister van Volksgezondheid Vandenbroucke niet. Dat begrijpt Noppen niet. "Je hebt sowieso al verplichte vaccins in de zorg zoals voor hepatitis B en tetanos. Waarom niet voor corona? Ik vind: als je in een ziekenhuis werkt, moet je jezelf beschermen maar ook je patiënten. Dat zou de doodnormaalste zaak van de wereld moeten zijn. Wie dat niet doet, begrijp ik niet."