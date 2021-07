Duitse autobouwers BMW en Volkswagen moeten EU honderden miljoenen euro's boete betalen vanwege kartelvorming

Dat bedrijven op technologisch vlak samenwerken is perfect legitiem, vindt Vestager, maar in dit geval liep het fout. Ze oordeelt dat zo’n vorm van samenwerking onwettelijk is en legt de bedrijven een fikse boete op. Volkswagen krijgt een boete van 502,4 miljoen euro, BMW moet 372,8 miljoen betalen. Daimler ontloopt een geldboete omdat de constructeur de afspraken aan het licht had gebracht.