LRM ondersteunt bedrijf dat fruit 'in slaap' brengt om het langer te behouden

Het bedrijf Optiflux wil het zuurstofniveau in koelcellen beter regelen. "Fruit ademt net als wij en door de zuurstof in de koelcel te gaan verlagen, gaan we de ademhaling vertragen. Maar zowel te veel als te weinig zuurstof is slecht voor de kwaliteit van fruit", vertelt Bessemans. "Het is de bedoeling om het fruit in een soort van slaap te brengen. Zo kunnen we de kwaliteit beter behouden. "



Op die manier zou hard fruit tot een jaar bewaard kunnen worden, dat is drie maanden langer dan nu. Fruittelers kunnen de regeltechniek nu al toepassen in hun koelcellen. Volgens het bedrijf is de investering in twee jaar terugverdiend.