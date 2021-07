Gemeente Nazareth geeft groen licht voor KLJ-evenement met 900 aanwezigen: "Waarom zou dit niet mogen?"

Burgemeester Danny Claeys is gerust dat het evenement veilig zal verlopen. "We zien geen problemen voor een feest waar strenge maatregelen gelden. Risico’s zijn er natuurlijk altijd. Dat is zo bij alle activiteiten. Hoe groot of klein die ook zijn. Daarom zien we niet in waarom dit niet zou mogen doorgaan."

De burgemeester belooft ook dat het evenement strikt opgevolgd zal worden. "Er gaan dit weekend mensen langs om te controleren", klinkt het. "Ook de politie wordt op de hoogte gesteld om een oogje in het zeil te houden."