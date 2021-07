Gent Jazz gaat 10 dagen "Back to live": "Overheidssteun was grote motivatie om ervoor te gaan"

"In februari was er in het Verenigd Koninkrijk al een volledig plan tot aan een complete exit, maar in Europa is er nog heel lang warm en koud geblazen, wat er mogelijk zou zijn verschilde ook enorm van land tot land. Artiesten, zoals bijvoorbeeld Sting, begonnen zelf af te zeggen. Zo'n grotere producties werken met tientallen eigen mensen die vaak uit verschillende regio's komen. In COVID-omstandigheden rondreizen is dan zeer complex en quasi onhaalbaar op het vlak van bijvoorbeeld quarantaine en testing, als je tijdens een tournee bijna elke dag in een ander land zit. Eind april moesten zij beslissingen nemen, want voor zo'n tournee moet je vooraf al heel veel kosten maken, zoals materiaal, vluchten en hotels reserveren). Zodra er van een tournee van 20 concerten 3 last minute geannuleerd moeten worden, kan de organisator er niets meer op verdienen, vanaf 4 annulaties zit je in een verliesmodel."