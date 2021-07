Gentse activisten hangen posters in de stad om hongerstakers uit Brussel te steunen 

De tekst op de posters:

"Al 44 dagen zijn 450 mensen zonder verblijfsvergunning in hongerstaking in VUB, ULB en de Begijnhofkerk in Brussel. De (gezondheids-)situatie van de betrokkenen is uitermate kritiek. Tegelijkertijd houden de Vlaamse ministers elk gesprek over regularisatie tegen. De oplossing is eenvoudig: REGULARISATIE van alle hongerstakers. Wij, als Gentse solidaire burgers, willen daarom extra druk zetten op de Vlaamse beleidsmakers, zodat zij niet langer de broodnodige dialoog tussen bevoegde ministers tegenhouden."