Geraardsbergen roept inwoners op om waterschade door te geven aan Vlaams Rampenfonds: "Kans om vergoeding te krijgen" 

Vroeger verzamelde het gemeentebestuur die meldingen, en gaf het die door aan het rampenfonds met de vraag of iets als ramp kon erkend worden. Nu is het anders: wie geen aanspraak kan maken op een verzekering, meldt de schade rechtstreeks aan het rampenfonds.

De burgemeester hoopt op veel reactie van zijn inwoners, want het fonds beslist op basis van het aantal meldingen of het onweer en regen op een bepaalde plaats als ramp erkend wordt. "Pas als dat het geval is, kunnen burgers ook een dossier indienen om een vergoeding te krijgen", laat de burgemeester nog weten in zijn oproep.