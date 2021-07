Performance-artieste kruipt 3 weken lang in de rol van begijn in het Begijnhof in Hasselt

Geen seks, geen smartphone, geen feestjes of alcohol. Het verbodslijstje van Marieke is lang, maar niet zo lang als dat van een non. "Historisch gezien is een begijn vrijer dan een non. Nonnen moeten bijvoorbeeld al hun bezit afgeven wanneer ze hun intrede doen in het klooster en moeten relaties afzweren. Een begijn hoeft dat niet", vertelt de artieste. Wanneer Marieke in de avond naar huis keert, blijft ze helemaal in haar rol. "Ik hou mijn kleed aan, ga zo de bus op en gedraag mij thuis ook gewoon als een begijn. Ik heb een relatie, maar leef gedurende de performance een beetje op afstand van mijn partner. Ik probeer ook zo bescheiden mogelijk te leven." En dat is zichtbaar, in haar kamertje in het begijnhof is vrijwel geen afleiding. "Ik studeer, lees boeken over het begijnleven en schrijf in mijn dagboek. Het voelt allemaal heel erg eenzaam."



(Lees verder onder de foto)