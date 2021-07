Holsbeek, Rotselaar en Tremelo hebben de hoogste vaccinatiegraad

Dat de drie gemeenten van het Vaccinatiecentrum Rotselaar zo goed scoren, heeft volgens burgemeester Hans Eyssen (CD&V Holsbeek) te maken met de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum. "We horen dagelijks van mensen dat ze heel aangenaam onthaald werden en dat de vaccinatie vlot verliep,' zegt Eyssen. "Die nabijheid werkt. We bereiken daarmee de hoogst mogelijke beschermingsgraad van onze inwoners.'

Al meer dan 92% van de 18+ inwoners van Rotselaar, Tremelo en Holsbeek heeft een 1e prik gekregen. Ook daarmee zitten de drie gemeenten in de kopgroep. Vlaanderen en België staan sowieso al aan kop binnen Europa. In heel Europa is 42,8 % van de volwassen bevolking volledig gevaccineerd, 63,1 % heeft minstens één prik gehad.

In de komende twee weken krijgen de 16-19 jarigen in het vaccinatiecentrum Rotselaar hun eerste prik. Tegen 23 juli zullen die allemaal aan de beurt geweest zijn.