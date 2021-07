Homokoppel krijgt dreigbrief in de brievenbus

Een homokoppel uit Elewijt, Zemst, heeft gisteren een anonieme brief gevonden in hun brievenbus. "Bende vuil homo's", staat er te lezen, "keep low profile. Of maak je klaar om te vertrekken." Het koppel postte het briefje op Facebook en kon rekenen op honderden steunreacties.



De brief raakte ook tot bij de burgemeester van Zemst, Veerle Geerinckx (N-VA) . "Dit is onaanvaardbaar. Wij raden het koppel aan om klacht in te dienen want in onze gemeente aanvaarden wij zulk homofoob gedrag niet." Geerinckx betreurt dat zoiets in haar gemeente is gebeurd. "We zijn een regenbooggemeente. We willen het koppel ondersteunen en, als er klacht wordt ingediend, samen met de politie er voor zorgen dat dit soort gedrag niet meer voor komt en aantonen dat dit onaanvaardbaar is."