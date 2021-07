Hondenlosloopbos in Kampenhout komt er voorlopig niet: "Omwonenden vrezen geluidsoverlast door blaffende honden"

De opening van het vorig jaar aangekondigde hondenlosloopbos laat nog even op zich wachten. Het hondenlosloopbos zou het eerste bos in Kampenhout zijn waar honden vrij mogen los lopen. Het gemeentebestuur van Kampenhout heeft er 10.000 euro voor vrijgemaakt. Maar die plannen worden nu 'on hold' gezet nadat enkele omwonenden beroep hebben aangetekend tegen de omgevingsvergunning van het project. Sommige buurtbewoners vrezen geluidsoverlast door blaffende honden en vinden dat de milieueffecten niet voldoende onderzocht zouden zijn.

Schepen van Dierenwelzijn Gwenny De Vroe (Open Vld) is ontgoocheld dat het project nu vertraging oploopt en is daarin niet alleen: "Het hondenlosloopbos kan rekenen op veel enthousiasme. Op de openbare weg is het in Kampenhout verboden om een hond zonder leiband te laten lopen. Vooral voor mensen die een kleine tuin hebben of die in een appartement wonen, is het vaak moeilijk om de hond vrijuit te laten lopen. Veel mensen kijken enorm uit naar de opening. Het is daarom een jammerlijke zaak dat die opening nu wordt uitgesteld doordat enkele omwonenden beroep hebben aangetekend."

Door het beroep is de kans klein dat het hondenlosloopbos nog dit jaar zal kunnen openen.