Hongaarse uitgever veroordeeld voor kinderboek over twee ouders van hetzelfde geslacht

De Hongaarse uitgever Stichting voor Regenboogfamilies moet een boete van 250.000 forint (zo'n 700 euro) betalen. Volgens lokale autoriteiten in Hongarije heeft de uitgever de klanten misleid door een boekje over een jongen met twee moeders in de boekenwinkels tussen de andere kinderboeken te plaatsen, zonder een waarschuwing over een "andere inhoud".

Het bewuste boekje is een Hongaarse vertaling van "Early One Morning" van de Amerikaanse auteur Lawrence Schimel. Het gaat over het alledaagse leven van twee families vanuit het perspectief van de kinderen.