Iggy, de Siberische oehoe, gespot in Koekelarebos: "Ik hoop dat ze terugkomt, het was het laatste cadeau van mijn mama voor ze overleed"

Eind januari ontsnapte oehoe Iggy uit haar volière in Diksmuide nadat haar baasje Dylan haar gevoerderd had. Blijkbaar was de deur van de volière niet goed dichtgevallen. Het dier werd nog verscheidene keren gezien in de streek, maar in maart werd het plots stil. Dylan vreesde al dat ze verder getrokken was of, erger nog, was omgekomen, tot ze in mei terug opdook in de regio Koekelare. Ondertussen blijkt dat ze overnacht en deels leeft in Koekelarebos.