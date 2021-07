Jef en Maria gaan op wandel met hun hangbuikzwijn en schaap: “We krijgen veel reactie van mensen onderweg”

De hond moeten elke dag uitgelaten worden, maar ook het schaap en varken van Jef en Maria gaan graag mee op wandeling. “Knor is met de honden opgegroeid en ging altijd al graag meewandelen”, legt Maria uit. “Het schaapje hebben we met de fles grootgebracht. Die werd verstoten van de moeder omdat het een tweeling was en normaal heeft een schaap maar één lammetje. Zo is Liesje heel aanhankelijk geworden en liep ze uit zichzelf mee.”

Knor is nu bijna drie jaar, maar gaat nog altijd graag mee op wandeling. Al is dat wel iets minder dan vroeger. “De eerste twee jaar gingen we dagelijks twee kilometer wandelen”, zegt Jef. “Nu doen we wandelingen van een kilometer, maar Knor gaat niet meer altijd graag mee. Hij geeft wel duidelijk aan of hij mee wil of niet.”