Kaprijke investeert 30.000 euro in nieuwe camperplaatsen: "We hopen op ruimte van handelaars en landbouwers"

Het gemeentebestuur van Kaprijke investeert 30.000 euro om maximaal 9 plaatsen in de gemeente aan te leggen waar meerdere kampeerwagens kunnen blijven staan. De gemeente wil zo toeristen van buiten het Meetjesland naar Kaprijke halen. "Ik denk dat onze gemeente in de regio al goed gekend is, maar er passeren hier ook veel Nederlandse en Duitse toeristen. We hopen hen te overtuigen om hier in de toekomst ook eens te overnachten", klinkt het bij burgemeester Pieter Claeys (CD&V).