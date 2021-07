Kinderboerderij Tielt-Winge moet sluiten na klachten over druk verkeer en balkende ezels

Uitbater Gino Deroover is er het hart van in: "Wij hebben er ons hart en ziel ingestoken. Bovendien is de kinderboerderij ook een maatschappelijk project. We stellen hier mensen te werk met een beperking, mensen die elders geen kansen krijgen. Het zou ook voor hen heel jammer zijn als de kinderboerderij moet sluiten."

Toch geeft Deroover niet op. "Volgende week zit ik samen met de gemeenten om te kijken wat nog kan. Daar zal veel van af hangen." De uitbater denkt er ook aan om opnieuw een vergunning aan te vragen in de hoop dat het dan wel lukt. Of het bijhorende dierenasiel blijft bestaan, is nog niet duidelijk.