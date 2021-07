Zomerse last minute-cultuurtips: voor deze tentoonstellingen moet je snel zijn

Het unieke, verbluffende handschrift van de gedichtencyclus "Bezette stad" van Paul van Ostaijen zit weer even veilig in de kast, na de expo in het Letterenhuis in Antwerpen. In bibliotheken is wel de pop-up-expo "Boem Paukeslag Bezette stad x 5" te zien, met werk van jonge kunstenaars die zich hebben laten inspireren door Van Ostaijen: Lisette Ma Neza, Maja Ajmia Yde Zellama, Jens Meijen, Shamisa Debroey en Younes van den Broeck, aka Spitler. Tot 30 juli in bib Park in Merksem en vanaf 6 augustus weer in de Permekebib in Antwerpen zelf.