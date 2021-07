Moeder Jasper Stuyven in de Tour: "Moest over hek klimmen om hem even te kunnen zien"

"Gisteren konden we hem bij de bus zien, dus dat was wel fijn. Ook bij de aankomst in Valence hebben we hem even kunnen spreken. Dat is wel hels. De Tour de France is sowieso al een circus, maar corona maakt het er zeker niet makkelijker op", vertelt Kathleen op Radio 2 Vlaams-Brabant. Alleen al om even met Jasper te kunnen praten voor of na de wedstrijd, moeten ze soms toeren uithalen. "Gisteren zijn we zelfs over een hek moeten kruipen." (lacht)