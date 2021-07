Link tussen gewapende overval in Belsele en overval bij scoutskamp in Temse? "Verder onderzoek is nodig"

De overvaller zelf liep te voet weg. De politie kreeg door getuigen een duidelijke persoonsbeschrijving en kon daardoor de dader na een uur oppakken. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) is nog steeds aangeslagen door het incident. "Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar er was een fantastisch optreden van onze politie. Zij waren heel snel ter plaatse en daarom hebben we toch al zeker één dader kunnen vatten."

Later werden nog drie verdachten opgepakt van andere misdrijven van de voorbije dagen. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zou er een link zijn met de gewapende overval in Temse van eergisteren, maar volgens de burgemeester is het nog niet zeker of die verdachten iets te maken hebben met de overval op de scouts. "Uit verder onderzoek zal blijken of er een verband is tussen beide overvallen", klinkt het .