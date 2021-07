Melkveeboerderij uit Kalmthout levert groene stroom voor muziekfestival Werchter Parklife: "Alles van onze koeien wordt benut"

De 170 melkkoeien van Petra en Wim van De Laerhoeve in Kalmthout produceren niet alleen melk en yoghurt maar ook stroom. In een vergistingsinstallatie wordt de mest omgezet in groene energie. Die wordt via energieplatform Bolt aan gezinnen uit de buurt geleverd en sinds kort ook aan het muziekfestival Werchter Parklife.

“Tien jaar geleden hadden we al een kleine vergistingsinstallatie”, zegt Petra. “Die zorgde voor de elektriciteit in ons bedrijf. Uiteindelijk was die installatie aan vervanging toe. We hebben dan een nieuwe gekocht die al de mest kan verwerken. Daardoor zijn we nu niet enkel zelfvoorziendend, maar leveren we ook stroom aan 60 gezinnen.”