Termijn voor renovatie van historische liften met vijf jaar verlengd

Pierre Six van actiegroep "Save our Elevator" wacht af of de de nieuwe regeling perspectief biedt aan het voortbestaan van de historische lift. "Het uitstel van de termijn is op zich een goede zaak. Lifteigenaars hebben zo meer tijd om de nodige aanpassingen te doen. Vraag is echter of zij dit ook gaan doen. Veel lifteigenaars zijn niet goed op de hoogte van de voorwaarden en de termijn voor de modernisering van een historische lift. Bovendien kunnen deze liften niet worden gemoderniseerd, als de veiligheidsvoorschriften te streng blijven." Het is dus wacten op de details van de nieuwe regelgeving om te weten of historische liften gered zijn. Het kabinet van minister Dermagne laat weten dat "deze er binnenkort aankomt."