Mysterie ontrafeld: Is de marginale driehoek écht marginaal?

De denkbeeldige driehoek tussen de steden Diest, Aarschot en Tienen is in de volksmond beter bekend als de “marginale driehoek”. Maar vanwaar komt die naam, is het een spotnaam of zit er een verhaal achter? En klopt het dan écht dat die driehoek “marginaal” is? We zoeken een gefundeerd antwoord op basis van getuigenissen, geschiedkundige verklaring en cijfers.