Mysteries ontrafeld: Wie zijn de 2 Russen die Erik uit Bocholt eind jaren 80 opgroef?

Toen de Bocholtenaar Erik Wuijts nog een tiener was, ging er in de deelgemeente Reppel het verhaal rond dat er in de bossen van Bergherheide "aan den dikste boom" tientallen Russen begraven waren. Die Russen, in de volksmond Bosrussen genoemd, waren soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers naar Limburg werden gehaald om hier aan dwangarbeid te doen. Veel van die krijgsgevangenen moesten werken in de Limburgse mijnen. Sommigen slaagden erin te ontsnappen, en zij verscholen zich vervolgens in de bossen. Met dat verhaal in het achterhoofd gingen Erik en zijn kompaan de bossen in, gewapend met een schup. "Wat we daar toen gevonden hebben, zal ik nooit vergeten. Ik kan me de skeletten nog perfect voorstellen", vertelt Erik. De twee jongemannen vonden er niet beter op om de schedels en dijbenen van de twee heren mee te nemen naar huis. "Om op onze carnavalswagen te plaatsen."