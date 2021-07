Nieuw oefencentrum KV Kortrijk is absolute noodzaak voor de club

“Dit is een grote stap vooruit”, zegt voorzitter Ronny Verhelst, “een belangrijke realisatie in de verdere uitbouw van onze club. Het nieuwe oefencentrum komt achter ons huidige stadion en ik besef het een contrast is met het guldensporenstadion, want dat is niet het meest moderne”, glimlacht hij. “De bouw van een nieuw stadion vraagt veel meer tijd en kost een veelvoud van het nieuwe oefencentrum. We doen er echter alles aan om het nieuwe stadion ook te realiseren. Tot zolang renoveren we ons huidige stadion waar we kunnen. Zo nemen we dit seizoen de grote familietribune onder handen.”