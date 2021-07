Nieuwe humanitaire crisis voor Syrië? "Het wordt een tragedie als grensovergang Bab al-Halwa sluit", zegt de VN

De VN-Veiligheidsraad beslist komend weekend of de Turks-Syrische grensovergang Bab al-Halwa open mag blijven of niet. Dat is nu de enige toegangspoort voor humanitaire hulp voor bijna 4 miljoen Syriërs in Idlib. Maar Rusland wil dat de grenspost sluit en dat alle humanitaire hulp verdeeld wordt vanuit de hoofdstad Damascus. Dat zien ze in de opstandige provincie Idlib niet zitten. “Als Bab al-Halwa sluit, is dat een humanitaire tragedie, klinkt het daar.