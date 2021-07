Nieuwe "weerbare" bossen moeten uitstervende naaldbomen in het Waasland vervangen

De naaldbomen in het bijzonder kunnen onvoldoelde hars produceren tegen de schorskevers zoals de letterzetter", zegt Brandt. "Die bomen worden daardoor eigenlijk totaal opgevreten. En we merken dat er daarom de laatste vier jaar een enorme explosie is van stervende bossen."

In een eerste fase wil de Bosgroep de nieuwe bossen verzorgen. Over tien jaar zouden de eerste jonge bomen er dan moeten staan.