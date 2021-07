Ouders in Sint-Laureins starten petitie voor nieuwe gemeenschapsschool: "We willen geen katholieke school"

In Sint-Laureins zijn ouders een petitie gestart waarin ze de minister van Onderwijs vragen om er een nieuwe gemeenschapsschool op te richten. Dat doen ze omdat ze het niet zien zitten om hun kinderen naar de nieuwe katholieke basisschool te sturen. "Het is de enige school in een straal van 10 kilometer", zegt Paul Wallaert van het oudercomité.