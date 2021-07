82-jarige astronaute, 18-jarige Nederlander en broer: zij mogen mee met Bezos op zijn eerste toeristische ruimtevlucht 

Mark en Jeff Bezos zijn twee handen op één buik, en er zijn ook wel een aantal gelijkenissen tussen de twee te treffen. Zo weet ook Mark zijn plaats binnen de zakenwereld te veroveren. Hij studeerde af in de reclame en PR en werkte bij bedrijven als DDB en Saatchi & Saatchi in New York City. Ook hij richtte in 1999 zijn eigen bedrijf op en werd in datzelfde jaar de directeur van de Bezos Family Foundation. In 2006 ging hij werken bij de organisatie Robin Hood in New York, een non-profitorganisatie die zich richt op armoedebestrijding.