Politie Antwerpen rukt uit voor lichtgranaat in Deurne

De Antwerpse politie kreeg vanmorgen rond 9.15 uur een oproep voor een verdacht projectiel op de oprit van een woning aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Het ging om een lichtgranaat of een flashbang. Zo'n flashbang richt geen materiële schade aan en is in principe niet dodelijk. Het kan onder andere gebruikt worden om mensen te desoriënteren.

De politie stelde een kleine veiligheidsperimeter in en liet de ontmijningsdienst DOVO ter plaatse komen. Die heeft het projectiel intussen opgehaald en meegenomen om het op een veilige locatie te laten ontploffen. De politie zal nu onderzoeken waarom en door wie de flashbang daar was achtergelaten. Het voorval zou niets met het drugsmilieu te maken hebben.