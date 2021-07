Premier De Croo tikt regeringscommissaris Haouach hard op de vingers: "Geen enkele ruimte meer voor nieuwe incidenten"

De kritiek vanop zowat alle banken viel duidelijk niet in dovemansoren bij premier Alexander De Croo. In zijn antwoord op een spervuur van vragen zei de eerste minister dat de Grondwet, met o.a. zijn vrijheid van eredienst en zijn scheiding tussen kerk en staat, de basis is van de Belgische samenleving. De Croo zei scherp dat aan geen van deze grondrechten getornd kan worden en dat ze niet gerelativeerd kunnen worden.

En concreet over Haouach zei hij dat “de regering niet zal aanvaarden dat de onpartijdigheid met de voeten wordt getreden”. “Dat wil zeggen dat de passage van het voorbije weekend niet voor herhaling vatbaar is. Er is geen enkele ruimte meer voor nieuwe incidenten of nieuwe controverse in dit domein.”