Producent van verslavende pijnstiller OxyContin sluit regeling over schadevergoeding met nog eens 15 staten in de VS

Met het akkoord van vandaag hebben Purdue Pharma en de Sacklers nu op een handvol staten na een regeling over vergoedingen getroffen met zowat alle deelstaten in de VS. De Sacklers betalen nog eens 50 miljoen dollar extra en een andere schijf van 175 miljoen dollar komt uit het opgeven van hun controle over een aantal liefdadigheidsinstellingen. In totaal zou Purdue Pharma een vergoeding van 12 miljard dollar betalen, waarvan de familie Sackler er 4,5 miljard dollar voor haar rekening neemt.